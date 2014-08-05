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Ekonomi

Borsa ilk seansı yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, ilk seansı önceki kapanışına göre 584,82 puanlık yükselişle 82.478,09 puandan tamamladı

05 Ağustos 2014 16:38

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ilk seansı önceki kapanışına göre 584,82 puanlık yükselişle 82.478,09 puandan tamamladı.

Bloomberght'der yer alan habere göre borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ilk seansta dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,71 değer kazanırken, toplam işlem hacmi 1 milyar lira oldu. İlk seansta bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 1,23 artış kaydederken, en fazla yükselen sektör endeksi yüzde 2,83 ile spor oldu.

Analistler, endeksin 82.000 ve 81.300 seviyelerinin destek, 83.000 ve 84.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini kaydediyor.

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