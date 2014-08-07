T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa ilk seansı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 80.000 sınırına taşırken işlem hacmi de 1,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi 3 günlük düşüşün ardından 1. seansta yüzde 0,48 yükseldi

07 Ağustos 2014 15:53

Borsa İstanbul güne pozitif başlayıp satışlarla karşılaştıktan sonra tekrar yükselerek 1. seansı yüzde 0,14 primle 79.543 seviyesinden kapattı. Endeks en düşük 79.182 seviyesini gördü. Buradan gelen alımlar BİST100'ü 80.000 sınırına taşırken işlem hacmi de 1,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi 3 günlük düşüşün ardından 1. seansta yüzde 0,48 yükseldi. Sınai endeks yatay seyretti. İşlem hacminde Garanti Bankası'nda gerçekleşen 400 milyon TL'lik hacim, toplam işlem haminin yüzde 30'unu oluşturdu. Garanti'yi Halkbank (142 milyon ), Vakıfbank (95milyon ), İş C (85 milyon) ve Vestel (46 milyon) izledi. 206 hissenin değer kazandığı 1. seansta 118 hissenin fiyatı düştü. 

Borsa Gündem’de yer alan habere göre, döviz kurları bugün sakin bir seyir izledi. Bankalararası piyasada dolar 2,1579 TL ile 2,1671 TL aralığında hareket ettikten sonra 2,16'a dengelendi. Euro/TL 2,8923 ile yatay seyrediyor.

Dün itibarıyla yüzde 9,68'e yükselen 2 yıllık aktif tahvilin bileşik getirisi bugün yüzde 9,31'e geriledi.

Altın fiyatlarında ise gevşeme hakim. Altının onsu uluslararası piyasada yüzde 0,25 düşüşle 1.302 dolardan işlemlere devam ediyor. Yurt içinde de altının gramı serbest piyasada 90,45 TL'den satılıyor.

ETİKETLER

borsaistanbulbugünilk seanskapandıyükseliş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24