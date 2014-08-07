Borsa ilk seansı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul güne pozitif başlayıp satışlarla karşılaştıktan sonra tekrar yükselerek 1. seansı yüzde 0,14 primle 79.543 seviyesinden kapattı. Endeks en düşük 79.182 seviyesini gördü. Buradan gelen alımlar BİST100'ü 80.000 sınırına taşırken işlem hacmi de 1,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi 3 günlük düşüşün ardından 1. seansta yüzde 0,48 yükseldi. Sınai endeks yatay seyretti. İşlem hacminde Garanti Bankası'nda gerçekleşen 400 milyon TL'lik hacim, toplam işlem haminin yüzde 30'unu oluşturdu. Garanti'yi Halkbank (142 milyon ), Vakıfbank (95milyon ), İş C (85 milyon) ve Vestel (46 milyon) izledi. 206 hissenin değer kazandığı 1. seansta 118 hissenin fiyatı düştü.



Borsa Gündem’de yer alan habere göre, döviz kurları bugün sakin bir seyir izledi. Bankalararası piyasada dolar 2,1579 TL ile 2,1671 TL aralığında hareket ettikten sonra 2,16'a dengelendi. Euro/TL 2,8923 ile yatay seyrediyor.



Dün itibarıyla yüzde 9,68'e yükselen 2 yıllık aktif tahvilin bileşik getirisi bugün yüzde 9,31'e geriledi.



Altın fiyatlarında ise gevşeme hakim. Altının onsu uluslararası piyasada yüzde 0,25 düşüşle 1.302 dolardan işlemlere devam ediyor. Yurt içinde de altının gramı serbest piyasada 90,45 TL'den satılıyor.