Borsa için geleneksel ve sosyal medyada tavsiyeye disiplin cezası getirildi, para cezasının üst sınırı 5 milyon TL oldu

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerinin, gazete TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5 bin TL'den 10 bin TL'ye, üst sınırı ise 50 bin TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul AŞ borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sosyal medyada manipülasyona ceza

Yönetmeliğin disiplin cezalarını gerektiren fiilleri düzenleyen 53'üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre, borsada işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunması disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak da bu kapsamda disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Bu fiillerin gerçekleşmesi halinde işlem yapma yetkililerine verilecek para cezası tutarı 50 bin TL'den az olamayacak.