Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1,03 değer kazandı, toplam işlem hacmi 2,3 milyar TL oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi yüzde 1,17 yükseldi, en fazla değer kazanan sektör yüzde 3,14 ile bilişim sektörü oldu.

Güne dünkü sert düşüşün ardından yükselişle başlayan BIST 100 endeksi açıklanan mayıs ayı cari işlemler açığının 3,43 milyar dolar ile 4,01 milyar dolar olan beklentilerin altında kalmasından aldığı destekle en yüksek 79.524,45 puanı gördü.

Analistler, BIST 100 endeksinin bugünkü yükselişle dünkü kayıpların tamamını telafi ettiğini ve haftalık bazda yüzde 2,36 değer kazandığını belirterek, teknik olarak yapılan kapanışın gelecek haftaya pozitif yansıyacağını kaydediyor. BIST 100 endeksinin 80.000 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ve ABD'de hareketlenecek veri takviminin izleneceğini vurguluyor.

TCMB'nin politika faiz oranı yüzde 8,75'te, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5'te, borçlanma faiz oranı yüzde 8'de ve gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 12'de bulunuyor.