Borsa haftayı yeni bir rekorla kapattı

T24- Borsa haftanın son işlem gününü 556 puan ve yüzde 0.8 değer artışla 71.006 puandan rekorla tamamladı.



İyimserliğin korunduğu yurtiçi piyasada haftanın son işlem günü alım tarafı ağırlık kazandı. Gün içerisinde bir ara 70.061 puana inen borsada yükseliş ikinci seans yeniden kendini gösterdi.



Kar satışlarıyla bu hafta 69.184 seviyesine kadar inen Ulusal-100 Endeks bugün gördüğü 71.268 puanla tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Endeks, kapanışını da yeni rekorla 71.006 puandan gerçekleştirdi. Gün sonunda 2.8 milyar liralık işlem hacmi kaydedildi.



Euro / Dolar





Serbest piyasada Dolar 1.4270 TL'den, Euro 1.9870 TL'den kapandı. Bugün Cumhuriyet altını 416 liradan, çeyrek altın da 102 liradan satıldı.



Diğer yandan 25 Nisan 2012 vadeli kıymette bileşik faiz yüzde 7.70 ile dünün üzerinde kapandı. Gösterge faizde pazartesi valörlü işlemler ise yüzde 7.72 seviyesinden geçildi.



