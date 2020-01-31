Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Merkez Bankası'nın hükümete, "hedefi tutmayan" enflasyon için açık mektup yolladığı güne yüzde 0.21 artışla 120 bin 96 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 119 bin 202 puan ile 120 bin 318 puan arasında hereket ettikten sonra, yüzde 0.59 düşüşle 119 bin 140 puandan kapandı.

Gün içinde 174 bin 29 puan ile 176 bin 646 puan arasında dalgalanan BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.42 düşüşle 173 bin 478 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 artışla 10.23’e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.41 artışla 10.20 düzeyine yükseldi. (DHA)