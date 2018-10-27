Borsa, haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,42 değer kaybıyla 90.541,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.206,12 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,45, holding endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,50 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel gerileyen BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 90.541,53 puandan kapandı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de ekim ayı istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 93.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.