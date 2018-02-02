Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Avrupa borsalarında yaşanan düşüş ile döviz kurlarındaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 924,98 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, 118.000 puanın altına görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde kapanış yaptı.