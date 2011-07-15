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Ekonomi

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI   İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 20:55

-BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI   İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 52,19 puan düşerek 62.635,13 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,08 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 56,49 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 108,68 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 değer yitirdi.   -DOLAR/AVRO-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6470 liradan alınan dolar 1,6500 liradan, 2,3260 liradan alınan avro 2,3310 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6410 lira olan dolar güne 1,6460 liradan, 2,3360 lira olan avro 2,3330 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6470 lira, en yüksek 1,6490 lira, satışta en düşük 1,6510 lira, en yüksek 1,6540 lira seviyesinde işlem görüyor.

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