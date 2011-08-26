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Ekonomi

Borsa haftayı artışla kapattı   İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 21:09

-Borsa haftayı artışla kapattı   İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 739,89 puan ve ortalama yüzde 1,40 oranında yükseldi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 291,69 puan artarak 53.707,56 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,55 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 448,20 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 739,89 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,40 değer kazandı.   -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7520 liradan alınan dolar 1,7560 liradan, 2,5310 liradan alınan avro 2,5360 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7550 lira olan dolar güne 1,7510 liradan, 2,5300 lira olan avro 2,5290 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7490 lira, en yüksek 1,7530 lira, satışta en düşük 1,7550 lira, en yüksek 1,7590 lira seviyesinde işlem görüyor.

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