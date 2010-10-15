Borsa haftayı 70 binin üzerinde kapattı

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,26 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 845,52 puan artarak 70.101,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,22 oranında yükseldi.







Dört günlük kesintisiz yükselişin ardından dün soluklanan İMKB Ulusal-100 Endeksi, haftanın son işlem gününe dengeli başladı. Açılışını 187 puan artışla 69.412 puandan gerçekleştiren endeks, kar satışıyla 68.672 puana kadar indi. Günün ikinci yarısında yeniden alıma geçen piyasa endeksin 70.572 puana yükselmesini sağladı. Bu hafta 70.820 puanla tarihi zirvesini yenileyen borsa haftalık bazda yüzde 4.3 prim yapmış oldu.



Dün yatay bir seyir izleyen ve yüzde 7.68 bileşik seviyesinden kapanan 25 Nisan 2012 vadeli gösterge kıymetin bileşik faizi bugün yüzde 7.74 seviyesinde yer aldı.



Euro - dolar



Serbest piyasada dolar 1.4130 liradan, euro 1.9780 liradan kapandı. Cumhuriyet altını 417.5 liradan, çeyrek altın ise 102.5 liradan satıldı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 bütçe öngörülerini bugün açıkladı. Şimşek, önümüzdeki yıl bütçe açığının 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 14 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. Şimşek, gelecek yıl 232,2 milyar lira vergi geliri beklendiğini açıkladı.



Merkez Bankası politika faizi olan haftalık repo faizini beklendiği gibi sabit tuttu. Banka geçen ay başladığı normalleşme sürecinin parçası olarak gecelik borçlanma faizini ise 50 baz puan düşürdü. Bununla birlikte MB, 3 aylık repo ihalelerine son verdiğini açıklarken, döviz depo piyasası aracılık işlevini de sonlandırdığını duyurdu.



