Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 244,46 puan ve yüzde 0,26 azalışla 95.340,39 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,72 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü, 96.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.584,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ile cuma günü yayımlanacak temmuz ayı enflasyonunun piyasaların odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç, 93.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.