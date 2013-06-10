Borsa haftaya yüzde 1.82 düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta 78 bin 332 puandan haftayı kapatan BIST-100 bu haftaya Başbakan Erdoğan'ın "faiz lobisi" açıklamaların etkisinde giriyor. Ancak önce BIST-100'de açılış 'teknik bir sorun' nedeniyle yapılamadı. Ardından bir saat rötarla açılan borsa yüzde 1,82 düşüşle 76 bin 903 puandan açıldı.

Başbakan Erdoğan'ın haftasonu Ankara'da gerçekleştirdiği ve piyasaya yönelik açıklamaların ardından BIST 100 başta olmak üzere piyasaların haftaya nasıl başlayacağı merak konusuydu.

Ancak borsa ilk seansı teknik sebeplerden dolayı açılamadı. BIST Sürekli Müzayede Seansı'nın teknik bir sebepten dolayı ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği açıklandı.

Bir saatlik rötarın ardından BIST 100 yüzde 1,82 düşüşle 76 bin 903 puandan açıldı. Bankacılık endeksi ise açılışta yüzde 1,92 düşerek 156 bin 038'e geriledi.

Cuma günü ikincil halka arzı piyasadaki koşullar göz önünde bulundurularak iptal edilen EMLAK GYO hisseleri ise açılışta yüzde 10,68 oranında düştü.

Borsa İstanbul'dan yapılan resmi açıklamada "endeks hesaplamada meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle seansın sürekli müzayede bölümü ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." denildi.

Başbakan Erdoğan'ın haftasonu Ankara'da "faiz lobisi" vurgusu yapan açıklamaların ardından Moody's'in açıklamaları da piyasa için önemli bir veri olacak. Moody's, protestoların devamı halinde cari açıkta riskler olabileceğini ve yabancı yatırımı uzun vadede etkileyeceğini açıkladı.

Dolar 1.89 TL'nin üzerinde

Geçtiğimiz hafta Cuma günü dolar 1,87 TL seviyelerine çekilmişti. Dolar borsanın açılışı ile birlikte yüzde 0,73 yükselişle 1,8887 TL'de bulunuyor.

Gösterge tahvil faizi ise haftaya yüzde 6,55'ten başlıyor.

VOB düşüşle açtı

Haftanın ilk rakamı ise VOB'dan geldi. VOB 30 güne satıcılı başlayarak yüzde 1,80'e yakın kayıpla 93,9750 puandan başladı.

Endeks kontratı, açılışta en yüksek 95.000 puanı gördükten sonra önceki kapanışa göre yaklaşık 1.700 puanlık düşüşle 93.900 - 94.200 puan aralığında dengeleme çabasında.

Cuma günü en düşük 89.300 puanı gören endeks kontratı, gün boyu yükselen kanalda hareket ederek haftayı 95.650 puandan tamamlamıştı.