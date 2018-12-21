Borsa, haftanın son işlem gününde yüzde 0,01 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazancıyla 91.860,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile inşaat oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 90.916,29 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla kayıplarını telafi ederek günü 91.860,75 puandan tamamladı.