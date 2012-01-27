T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa haftalık bazda yüzde 4,50 değer kazandı İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 20:50

-Borsa haftalık bazda yüzde 4,50 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,50 değer kazandı. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 2.468,17 puan artarak 54.888,55 puandan 57.356,72 puana yükseldi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,70, Cumhuriyet Altının satış fiyatı yüzde 1,68 arttı. Önceki hafta sonu 97,20 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,85 liraya, 653,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 664,00 liraya yükseldi. Bugünkü kapanışa göre, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 2,52, avronun satış fiyatı yüzde 0,85 azaldı. Doların bugün kapanıştaki fiyatı 1,7830 liraya, avronun fiyatı da 2,3420 liraya geriledi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,45 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,19 ile yüzde 0,20 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,12'yi buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 11 dolayında olan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,18 olarak gerçekleşti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24