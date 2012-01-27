-Borsa haftalık bazda yüzde 4,50 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,50 değer kazandı. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 2.468,17 puan artarak 54.888,55 puandan 57.356,72 puana yükseldi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,70, Cumhuriyet Altının satış fiyatı yüzde 1,68 arttı. Önceki hafta sonu 97,20 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,85 liraya, 653,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 664,00 liraya yükseldi. Bugünkü kapanışa göre, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 2,52, avronun satış fiyatı yüzde 0,85 azaldı. Doların bugün kapanıştaki fiyatı 1,7830 liraya, avronun fiyatı da 2,3420 liraya geriledi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,45 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,19 ile yüzde 0,20 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,12'yi buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 11 dolayında olan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,18 olarak gerçekleşti.