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Ekonomi

BORSA HAFTALIK BAZDA YÜZDE 4,29 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 21:52

-BORSA HAFTALIK BAZDA YÜZDE 4,29 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kazandı. Piyasalar hareketli rekorlarla dolu bir haftayı daha geride bıraktı. İMKB Bileşik Endeksi haftalık bazda 2.883,98 puan artarak, 67.217,24 puandan 70.101,22 puana çıktı. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,22, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 0,97 oranında yükseldi. Önceki hafta sonu 61,35 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 62,10 liraya, 412,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 416,00 liraya çıktı. Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 0,49 düşerken, avronun satış fiyatı yüzde 0,15 oranında arttı. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4110 liraya inerken, avronun satış fiyatı 1,9770 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,40 oranında değer kazandı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,14 arasında gerçekleşti. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,13'ü buldu. Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 7,0 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,12 oldu.

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