Borsa ilk seansta yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi, ilk seansı önceki kapanışa göre 252,50 puanlık yükselişle 66.666,09 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ilk seansta önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,38 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 1 milyar 161 milyon lira oldu. İlk seansta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi ise yüzde 0,57 oranında değer kazandı.

ABD tarımdışı istihdam verilerinin beklendiği ortamda yurt içi haber akışı borsada dalgalanmanın devam etmesine neden oldu. 67.200 direnç bölgesini güncelliğini koruduğunu belirten analistler, söz konusu seviyenin aşılamaması nedeniyle endekste yeniden 66.000 desteğine yönelik baskının oluştuğunu belirtiyor.

Şu aşamada döviz sepetinin hisse piyasası açısından önemli bir gösterge olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden analistler, TL'deki eğilimin şimdilik 66.000 desteğinin korunmasını sağlayabildiğini ancak baskının azalması adına 67.200-67.300 direnç bölgesinin aşılması gerektiğini ifade ediyor.

Analistler, 66.000 desteği altındaki kırılmaların ise BİST 100 endeksinde satış baskının yeniden artmasına neden olabileceğini öngörüyor.