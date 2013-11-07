Borsa hafif yükseldi, Dolar günü 2,03'ten kapadı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 günü dünkü kapanışa göre 42,91 puanlık sınırlı yükselişle 75 bin 811,50 puandan tamamladı. Dolar ise günü yüzde 0,07'lik değer artışı ile 2,03 TL'den kapadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,06 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. Holding endeksi yüzde 0,68 oranında yükseliş kaydederken, bankacılık endeksi ise yüzde 0,02 oranında düşüş kaydetti.

Güne sınırlı da olsa satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) kararlarına kadar yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, AMB'nin politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,25’e çekmesinin ardından 76.770,95 puana kadar yükseldi. AMB'nin faiz indirimi kararına karşın ABD'de açıklanan 3. çeyrek GSYH verisinin yüzde 2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,8 olarak açıklanmasıyla pozitif hava etkisini çabuk kaybetti ve BIST 100 endeksi yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde kazançlarını geri verdi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak başta tarım dışı istihdam olmak üzere makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yurt içinde ise eylül ayı sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydediyor. BIST 100 endeksinin 75 bin ve 73 bin 900 seviyelerinin kritik destek seviyeleri olarak dikkati çektiğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 77 bin ve 77 bin 500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu tahmin ediyor.