Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.283,30 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 103.779,07 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,58 ve 596,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,92 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 1,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün kapanış rekorunu 103.182,64 puana taşımasının ardından bugüne yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 104,283,30 puana kadar çıktı ve 103.750 puanın hemen üzerinde dengeledi.

Analistler, öğleden sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyelerinin direnç, 102.800 seviyesinin gün içi destek konumuna geldiğini kaydetti.