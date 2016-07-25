Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,4 yükselişle 74.174,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.435,59 puan artarken toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,21, holding endeksi yüzde 3,77 yükseldi. Tüm sektör endeksleri artarken en fazla kazandıran yüzde 9,59 ile "madencilik" oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporunun, yurt dışında ise çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasaların seyrinin takip edileceğini kaydediyor.

Teknik açıdan endeksin 75.500 direncinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 72.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiriyor.