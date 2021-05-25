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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 3,58 düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 1.400,22 puandan tamamladı

25 Mayıs 2021 19:46

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 1.400,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 21,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 3,85 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde 1.440 desteğinin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve endeks 1.400,00 seviyesine geriledi.

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