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Ekonomi

Borsa günü yüzde 2,54 artışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 116.315,98 puandan tamamladı

21 Şubat 2018 22:01

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.883,13 puan artarken toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günü yükselişle tamamlarken, en fazla yükselen yüzde 5,33 ile ulaştırma oldu. Dünkü sert düşüşün ardından bugüne pozitif başlayan ve New York borsasındaki pozitif seyir ve dolar/TL'deki gerilemenin olumlu etkisiyle gün boyu yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapandı.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeki, yurt dışında ise bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ile yarın Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 puanın direnç, 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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