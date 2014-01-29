Borsa, günü yüzde 2,3 kayıpla, son 1,5 yıl en düşük seviyesinde kapattı

BIST 100 Endeksi, Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviye geriledi, 62 bin 88'den kapandı.

Cnbc-e’nin haberine göre, Fed toplantısı öncesi gelişen piyasalara yönelik risk algısının bozulmasıyla BIST-100 yüzde 2,3 kayba uğrayarak Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviyeden kapandı.

Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizlerde beklentilerin üzerinde artışa gitmesine karşın Fed toplantısı öncesi gelişen piyasalara yönelik risk algısının artması TL'nin diğer gelişmekte olan piyasa para birimlerine paralel değer kaybetmesiyle BIST-100, volatilitenin yüksek olduğu günde bankacılık hisselerindeki satışlar öncülüğünde yüzde 2,3 geriledi.

Gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksleri arasında bir kez daha en kötü performansı sergileyen BIST 100 günü yüzde 2,3 kayıpla 62 bin 88 puandan kapandı. Borsa böylelikle Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviyeden kapanmış oldu.