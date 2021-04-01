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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 2,50 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, bankacılık öncülüğünde günü 1.426,56 puandan tamamladı

01 Nisan 2021 18:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,50 değer kazanarak günü 1.426,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,24 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile spor oldu.

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Yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verisi takip edilecek.

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