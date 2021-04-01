Borsa, günü yüzde 2,50 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,50 değer kazanarak günü 1.426,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,24 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile spor oldu.

Türkiye imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta yükseldi

Yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verisi takip edilecek.