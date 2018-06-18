Borsa günü yüzde 1.5 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.497,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 8,66 ile madencilik oldu.

Dünya Borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle 92.720,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 93.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.