Borsa, günü yüzde 1,91 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 1.133,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,44 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.

Gelişen ülke para birimleriyle birlikte Türk Lirası da gerilerken, dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL kurunda yükseliş yüzde 1'i buldu