Borsa, günü yüzde 1,67 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak günü 1.421,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi gün boyu alıcılı bir seyir izledi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de fabrika siparişleri veri gündemi takip edilecek.