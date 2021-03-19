Borsa, günü yüzde 1,41 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yarattığı ralli kalıcı olmadı. Faiz kararından sonraki ilk işlem gününü BIST 100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 1.528 puandan tamamladı.

Satışlarda banka hisselerinin önde olduğu görüldü. Satışların etkisiyle bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2'yi aştı. Sanayi endeksinde ise kayıp yüzde 1 civarında gerçekleşti.

Küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yeniden riskli varlık fiyatlamaları üzerinde baskı yarattığı görüldü.

Fed'in orta vadede gevşek para politikası sözüne karşın piyasalarda enflasyon endişesinin ağır basmasıyla riskli varlıklarda satış hızlandı.

Tahvillerde de satış dalgası gözlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi bir yılın zirvesine yakın. Bloomberg Dolar Endeksi ise 1139 seviyesinde yatay.