Borsa, günü yüzde 1,29 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak günü 1.492,45 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Dolar/TL, 7,1680'e kadar gerileyerek 7 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.



İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.