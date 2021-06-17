Borsa, günü yüzde 1.20 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,413 ve 1,429 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.20 düşüşle 1,414.15 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.12 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.70 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından, iç piyasada yeni güne 8.60 liranın üzerinde başlayan dolar da 8.70 liranın üzerine yükseldi.

Merkez Bankası da (TCMB), beklendiği gibi, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.6029 lira ve en yüksek 8.7266 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,

- euro en düşük 10.2877 lira ve en yüksek 10.4134 lirayı gördükten sonra, 10.41 – 10.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.0255 lira ve en yüksek 12.1644 lirayı gördükten sonra 12.17 – 12.18 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19211 - 1.20063 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19274 düzeyindeydi.

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre aynı dönemde, Resmi Rezerv Varlıkları, yüzde 1.5 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşan döviz çıkışları da aynı dönemde yüzde 1.0 artarak 27 milyar dolara yükseldi.

Bu tutarın yaklaşık 21.6 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluşuyordu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de, 21.2 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere yaklaşık 60.7 milyar dolardüzeyindeydi.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonunda, 2020 sonuna göre 2.2 milyar dolar azalarak 171.5 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2.1 milyar dolar azalarak 161.9 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 161 milyon dolar azalarak 9.6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri toplam 42.8 milyar dolar olarak hesaplandı.