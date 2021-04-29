Borsa, günü yüzde 1,13 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak günü 1.401,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,66 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Yarın, Japonya'da sanayi üretimi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Çin ve Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme rakamları takip edilecek.