Borsa, günü yüzde 0,99 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.