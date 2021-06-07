T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,99 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 1.447,08 puandan tamamladı

07 Haziran 2021 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.

BIST 100 endeksiBIST 100BorsaBorsa İstanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24