Borsa, günü yüzde 0,93 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 1.099,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi, yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,94 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile turizm oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında hem Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir hem de enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 1.100 seviyesini test etti.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (AMB) kararları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ÜFE ve işsizlik maaşı başvurularını verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.