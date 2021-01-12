Borsa, günü yüzde 0,87 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.549,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Yüzde 1,38 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporu takip edilecek.