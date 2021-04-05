Borsa, günü yüzde 0,83 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi takip edilecek.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmalar yatırımcıların gündeminde olacak.