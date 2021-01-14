Borsa, günü yüzde 0,81 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 1.546,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,31 ile inşaat oldu.

1.568,06 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.545,00 seviyesinin üzerinde dengelendi.