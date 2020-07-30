Borsa, günü yüzde 0,76 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.126,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile madencilik oldu.

Bugün, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Yarın yurt dışında Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.