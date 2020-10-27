Borsa, günü yüzde 0,72 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kazanarak günü 1.152,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,95 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,73 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile metal ana sanayi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da bugün dalgalı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamlayarak 1.150,00 -1.155,00 bandında dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.