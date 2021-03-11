Borsa, günü yüzde 0,54 düşüşle kapattı

Güne yükselişle başlayan ve 1.580 puan seviyesini test eden BIST 100 endeksi günün ikinci yarısında gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Endekse aşağı yönlü baskı yapan hisseler arasında bankalar dikkat çekti.

ABD'den gelen enflasyon verilerinin yarattığı iyimserlikle güne pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi bankalar öncülüğünde günü düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi işlem gününü yüzde 0,54 düşüşle 1.556 puandan tamamladı.

Endekse puan bazında aşağı yönlü baskı yapan hisseler arasında bankalar öne çıktı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 2'ye yaklaşırken, sanayi endeksinde düşüşün daha sınırlı olduğu görüldü.

Küresel piyasalarda bir zamandır fiyatlamalar üzerinde etkili olan tahvil getirileri tarafında oynak bir seyir söz konusuydu. ABD'de beklentilere paralel gelen ve piyasaların endişelerinin biraz azalmasına neden olan enflasyon verilerini takiben gün içinde ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,48'in altını test etti.

Seansın takip eden bölümünde ABD 10 yıllık tahvil getirileri yeniden yüzde 1,52'nin üzerine çıktı.

ABD tahvil getirilerinde oynaklık izlenirken küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen mesajlara odaklandı. Beklendiği gibi faizleri sabit tutan banka pandemi tahvil alım programı kapsamındaki alımların hızını önümüzdeki çeyrekte artırma sözü verdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Pandemi tahvil alım programında alımlar önümüzdeki çeyrekte önemli düzeyde artacak. Burada önemli derken aklımızda net bir rakam yok. Bu program kapsamında AMB'de esneklik söz konusu. Dolayısıyla bu program çerçevesinde AMB herhangi bir rakam bağlı değil. Tahvil alımlarının hızlanmasına yönelik karar oybirliğiyle alındı.Finansal koşullardaki aktarım zincirinin tamamını izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası getiri eğrisi kontrolü yapmıyor."