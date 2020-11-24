Borsa, günü yüzde 0,51 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.320,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve yeni tip Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu belirtti.