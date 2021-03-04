Borsa, günü yüzde 0,46 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile ulaştırma oldu.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken ifade ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajlar da takip edilecek.