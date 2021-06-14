Borsa günü yüzde 0.45 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,450 ve 1,468 puan arasında dalgalandığı Pazartesi gününü yüzde 0.45 düşüşle 1,454.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.74 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının yapılacağı haftaya, küresel piyasalarda yatay başlarken, iç piyasadaki işlemlerde kapanışa doğru 8.40 lira dolayında işlem görüyordu.

Hazine dolar cinsi beş yıl vadeli kira sertifikası için bankalara yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermiştir" denildi.

Uluslararası piyasalarda 2021'de borçlanma tahmini 10 milyar dolar düzeyinde olan Hazine, Ocak ayında yaptığı 5 ve 10 yıl vadeli iki eurobond ihracı ile aynı gün 3.5 milyar dolar borçlanmış, 2021 dış borçlanma programının üçte biri yılın ilk günlerinde tamamlamıştı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla, yaklaşık 44 milyar doları altın ve yaklaşık 50 milyar doları da döviz cinsi olmak üzere toplam 93.7 milyar dolar düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3031 lira ve en yüksek 8.4108 lirayı gördükten sonra, 8.40 – 8.41 lira aralığında,

- euro en düşük 10.0527 lira ve en yüksek 10.1984 lirayı gördükten sonra, 10.19 – 10.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.7230 lira ve en yüksek 11.8742 lirayı gördükten sonra 11.86 – 11.87 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20943 - 1.21304 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21243 düzeyindeydi.

Cari işlemler açığı, Nisan'da yıllık bazda 3 milyar 584 milyon dolar düşüşle 1 milyar 712 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Nisan sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinin de geçen yılki 339 milyon dolar net çıkışa karşılık, bu yıl 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayındaki 3 milyar 548 milyon dolar açıktan, bu yıl Nisan'da 942 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 596 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolara, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon dolar artarak 248 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Nisan'da 56 milyon dolarda kalırken, portföy yatırımlarında aynı ayda 1 milyar 534 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Resmi rezervler Nisan'da net 1 milyar 183 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşikler Nisan'da, hisse senedi piyasasında 123 milyon doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 44 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 503 milyon doları azaldı.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk Lirası cinsinden 386 milyon dolar net artış olmak üzere, toplam 61 milyon dolar arttı.

Bankalar ve genel hükümet sırasıyla 336 milyon dolar ve 79 milyon dolar dış kredi net geri ödemesi, diğer sektörler 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.