T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,42 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 1.107,29 puandan tamamladı

14 Eylül 2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 1.107,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi verilerinin, yurt dışında Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

ETİKETLER

BorsaBorsa İstanbulBIST 100BIST 100 endeksi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24