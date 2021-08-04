Borsa, günü yüzde 0,35 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.413,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile spor oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, beklentilerin oldukça altında kalan ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin ardından küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.370 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.