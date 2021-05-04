Borsa, günü yüzde 0.34 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı salı gününü yüzde 0.34 düşüşle 1,416.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 eksideydi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK Kasım'da 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks Aralık'ta 62'yi aştıktan sonra Ocak'ta 66'ya, Şubat'ta da 69'a yükseldi. REK'in 65.57'ye indiği Mart itibarıyla endekste düşüş başladı.

Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretti; ancak, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükseldi" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.2393 lira ve en yüksek 8.3481 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,

- euro en düşük 9.9291 lira ve en yüksek 10.0391 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.4490 lira ve en yüksek 11.5972 lirayı gördükten sonra 11.54 – 11.55 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20337 - 1.20660 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20301 düzeyindeydi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.0 milyar 383 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.0 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1.0 milyar 383 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerde ise, aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.0 milyar 86 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.0 milyar 966 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon doları azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.0 milyar 109 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon doları azaldı.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık dönemine göre 34 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi.