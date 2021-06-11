Borsa günü yüzde 0.29 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,455 ve 1,464 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.29 artışla 1,460.86 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.33, BIST Mali Endeks yüzde 0.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününde 8.28 liraya kadar indikten sonra 8.30 liranın üzerine toparlandı.

ABD tüketici fiyatlarını etkileyen tek seferlik unsurların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyonun geçici olacağına dair görüşünü desteklemesi küresel fiyatlamanın ana belirleyicisi oldu. Veri sonrası ABD tahvil getirileri üç ayın dip düzeylerine geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 371/375 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.2851 lira ve en yüksek 8.4469 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,

- euro en düşük 10.0982 lira ve en yüksek 10.3018 lirayı gördükten sonra, 10.11 – 10.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.7448 lira ve en yüksek 11.9811 lirayı gördükten sonra 11.80 – 11.81 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20928 - 1.21939 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20943 düzeyindeydi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Mayıs ayındaki yüzde 13.81'den, Haziran döneminde yüzde 14.46 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 11.81'den, bu anket döneminde yüzde 12.12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.99'dan, yüzde 10.16'ya yükseldi.

TCMB verilerine göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.71 liradan, 8.95 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de, 8.95 liradan 9.23 liraya yükseldi.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.3'ten, yüzde 4.9'a yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.1'den, bu anket döneminde yüzde 4.0'e geriledi.