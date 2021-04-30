Borsa, günü yüzde 0.26 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,396 ve 1,405 puan aralığında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.26 düşüşle 1,397.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.73 eksideydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün Ocak-Mart döneminde net kârı yüzde 4.3 artışla 16 milyar liraya çıkarken, takipteki kredi rasyosu yüzde 3.79'a geriledi. Sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30.4 artışla 3.78 trilyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 36 artış ile 692 milyar liraya ulaşırken, geçen yıl sonuna göre ise yaşanan artış ise yüzde 2.4 oldu. Kredilerdeki artış geçen yıl sonuna göre ise yüzde 5.6 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.1830 lira ve en yüksek 8.3156 lirayı gördükten sonra, 8.29 – 8.30 lira aralığında,

- euro en düşük 9.9260 lira ve en yüksek 10.0454 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.4208 lira ve en yüksek 11.5342 lirayı gördükten sonra 11.45 – 11.46 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20299 - 1.21269 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20333 düzeyindeydi.

Yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda turizm gelirleri yüzde 40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon dolara, turizm giderleri de yüzde 70.2 azalarak 236 milyon dolara geriledi.

Turizm gelirinin, cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç, yüzde 68.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yaptıkları harcamaların 2 milyar 296 milyon dolarını kişisel harcamalar, 155 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Mart ayında yıllık bazda yüzde 149 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara, Ocak-Mart döneminde de yüzde 15.2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ithalatı karşılama oranı Mart ayında yüzde 70.9'dan yüzde 80.3'e ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 76.6'dan yüzde 81.9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre;

- ihracat Mart ayında, yıllık bazda yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolara, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolara yükseldi,

- ihracat Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 17.2 artarak 49 milyar 986 milyon dolara, ithalat da yüzde 9.6 artarak 61 milyar 29 milyon dolara yükseldi.