Borsa, günü yüzde 0,19 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündemi izlenecek.