Borsa günü yüzde 0,14 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.474,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,00 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirtti.

Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyleyen analistler, iyi gelen büyüme verisinin yurt içi piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini aktardı.

Yarın yurt içinde ihracat rakamlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.