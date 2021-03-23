Borsa günü yüzde 0,13 düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 düşüşle 1.377 puandan tamamladı.

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan endekste seansın ilk bölümünde, haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi iki kez devre kesici uygulamaya girdi. Endeks gün içinde 1.256 seviyesine kadar geriledi. Buradaki günlük dipten sonra gelen tepki alımları endeksi artıya geçirdi.

Bunun yanında bankacılık hisselerine gelen satışlar endeksi aşağı yönlü baskıladı. Piyasa aktörleri Londra'da Türk Lirası arayışında olan yabancı yatırımcıların likit hisselerde satışa gittiğini ifade etti. Bu satışların etkisiyle bankacılık endeksi günü yüzde 8,5 düşüşle tamamladı. Endekse puan bazında en fazla aşağı yönlü baskıyı Garanti BBVA, Akbank ve Sabancı Holding yaptı.

Sınai endeksi ise günü yüzde 2,2 artışla tamamladı.

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